11:12:44 Суббота, 26 августа
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Стало известно о двух заведомо ложных сообщениях о подготовке взрывов в Пензе

10:49 | 26.08.2017 | Общество

Печать

Пенза, 26 августа 2017. PenzaNews. Минимум два заведомо ложных сообщения о готовящихся актах терроризма зафиксировано в Пензе за последний месяц. Это следует из информации, размещенной на официальном сайте управления МВД России по Пензенской области.

Стало известно о двух заведомо ложных сообщениях о подготовке взрывов в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Так, 25 июля 2017 года на номер «02» с сотового телефона поступил звонок от гражданина о том, что в здании железнодорожного вокзала Пенза-I заложена бомба. На место происшествия были направлены все спецслужбы, взрывотехники, кинологи со служебными собаками. В ходе проведенных мероприятий из здания вокзала эвакуировали 150 человек. Нарушений в движении пассажирских поездов допущено не было. Сотрудники полиции установили причастность к совершению преступления жителя Пензы. Его задержали на улице Крондштатской в состоянии алкогольного опьянения», — говорится в сообщении.

Читайте также

Приверженец радикального течения в исламе осужден за подготовку теракта под Пензой

В нем добавляется, что по данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

«Аналогичный случай произошел 7 августа 2017 года. На пульт дежурной части УМВД России по Пензенской области поступило сообщение от неизвестного о том, что на территории Октябрьского района Пензы готовится взрыв. Мужчина утверждал, что он является профессиональным подрывником», — поясняется в тексте.

В нем отмечается, что впоследствии была установлена причастность к звонку мужчины, неоднократно судимого за аналогичные преступления.

«В момент звонка гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения», — уточняется в сообщении.
Актуальное
Читайте также
Пензенская областная библиотека проведет информационный форум в День знаний В Пензенской области оштрафованы более 100 водителей, не пропустивших пешеходов
Пензенские промпредприятия за 7 месяцев отгрузили продукцию на 114 млрд. рублей Пензенский «Дизель» досрочно вышел в финал предсезонного турнира
В Пензе 27 августа простятся с тренером Тамарой Коряк Пензенские аграрии намолотили 1,5 млн. тонн зерна
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама