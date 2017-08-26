Стало известно о двух заведомо ложных сообщениях о подготовке взрывов в Пензе Общество

Пенза, 26 августа 2017. PenzaNews. Минимум два заведомо ложных сообщения о готовящихся актах терроризма зафиксировано в Пензе за последний месяц. Это следует из информации, размещенной на официальном сайте управления МВД России по Пензенской области.

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«Так, 25 июля 2017 года на номер «02» с сотового телефона поступил звонок от гражданина о том, что в здании железнодорожного вокзала Пенза-I заложена бомба. На место происшествия были направлены все спецслужбы, взрывотехники, кинологи со служебными собаками. В ходе проведенных мероприятий из здания вокзала эвакуировали 150 человек. Нарушений в движении пассажирских поездов допущено не было. Сотрудники полиции установили причастность к совершению преступления жителя Пензы. Его задержали на улице Крондштатской в состоянии алкогольного опьянения», — говорится в сообщении.

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В нем добавляется, что по данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

«Аналогичный случай произошел 7 августа 2017 года. На пульт дежурной части УМВД России по Пензенской области поступило сообщение от неизвестного о том, что на территории Октябрьского района Пензы готовится взрыв. Мужчина утверждал, что он является профессиональным подрывником», — поясняется в тексте.

В нем отмечается, что впоследствии была установлена причастность к звонку мужчины, неоднократно судимого за аналогичные преступления.

«В момент звонка гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения», — уточняется в сообщении.