В Пензе двое воспитанников «Дома Вероники» передумали уезжать из пансиона Общество

Пенза, 30 августа 2017. PenzaNews. Двое воспитанников активного пансиона для людей с тяжелой степенью инвалидности «Дом Вероники» в Пензе, которые ранее изъявили желание покинуть учреждение, решили остаться. Об этом сообщила председатель общественной организации «Благовест», директор центра для инвалидов-колясочников «Квартал Луи», инициатор проекта «Дом Вероники» Мария Львова-Белова.

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«Все остались. Все хорошо», — сказала она журналистам, посетившим пансион в среду, 30 августа.

По словам Марии Львовой-Беловой, 43-летний мужчина, который раньше решил, что у него здесь нет перспектив, взглянул на ситуацию по-новому.

«У нас был испытательный срок, мы проговорили у кого какие перспективы, что нужно делать. Я дала финансовую раскладку, какие средства затрачены. Он все это дело переварил и говорит: «Лучше я уйду сейчас сам, чем через месяц вы меня отправите назад». […] Когда он понял, что мы его любим и неважно какие у него перспективы, [решил остаться]», — отметила она.