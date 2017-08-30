21:10:36 Среда, 30 августа
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

В Пензе двое воспитанников «Дома Вероники» передумали уезжать из пансиона

14:09 | 30.08.2017 | Общество

Печать

Пенза, 30 августа 2017. PenzaNews. Двое воспитанников активного пансиона для людей с тяжелой степенью инвалидности «Дом Вероники» в Пензе, которые ранее изъявили желание покинуть учреждение, решили остаться. Об этом сообщила председатель общественной организации «Благовест», директор центра для инвалидов-колясочников «Квартал Луи», инициатор проекта «Дом Вероники» Мария Львова-Белова.

В Пензе двое воспитанников «Дома Вероники» передумали уезжать из пансиона

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Все остались. Все хорошо», — сказала она журналистам, посетившим пансион в среду, 30 августа.

По словам Марии Львовой-Беловой, 43-летний мужчина, который раньше решил, что у него здесь нет перспектив, взглянул на ситуацию по-новому.

«У нас был испытательный срок, мы проговорили у кого какие перспективы, что нужно делать. Я дала финансовую раскладку, какие средства затрачены. Он все это дело переварил и говорит: «Лучше я уйду сейчас сам, чем через месяц вы меня отправите назад». […] Когда он понял, что мы его любим и неважно какие у него перспективы, [решил остаться]», — отметила она.
Актуальное
Читайте также
В Пензенской области предлагается принять закон о студотрядах Наталья Назарова предложила обновлять состав молодежного парламента каждые 2,5 года
В Пензе подвели итоги работы молодежного парламента второго созыва В Пензенской области планируется построить оздоровительный лагерь для инвалидов
В Пензе инвалидов из «Квартала Луи» планируют перевести в «тренировочные» квартиры В Пензенской области нужно уходить от точечной застройки — Леонид Иоффе
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама