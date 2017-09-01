В Пензе для специалистов по охране труда проведут семинары по профилактике ВИЧ Общество

Пенза, 1 сентября 2017. PenzaNews. Специалисты по охране труда, работающие на предприятиях и в организациях всех форм собственности, могут принять участие в семинарах по профилактике ВИЧ-инфекции, которые будут организованы на базе Минтруда Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе мэрии.

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«Участие бесплатное», — уточнили в городской администрации.

В пресс-службе пояснили, что эти обучающие мероприятия было решено провести по итогам заседания координационного совета при правительстве области по предотвращению распространения социально значимых инфекционных заболеваний, включая ВИЧ-инфекцию, туберкулез, вирусные гепатиты В и С.

В мэрии отметили, что семинары, которые состоятся 15 сентября и 13 октября, организованы Минтрудом и Минздравом региона, а также центром СПИД.

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Согласно данным медицинского информационно-аналитического центра Пензенской области, показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией составил в регионе за семь месяцев 2017 года 23,9 на 100 тыс. населения. Это выше показателя аналогичного периода прошлого года, когда он составлял 20,4.

Впервые было выявлено 322 человека с ВИЧ-инфекцией, что на 31 случай больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В Пензе впервые зарегистрировано 136 случаев. Показатель заболеваемости составил 25,9 на 100 тыс. населения, что выше областного уровня.