В Пензе подрядчики по гарантии устранят проблемы с отводом воды с дорог Общество

Пенза, 7 сентября 2017. PenzaNews. Подрядные организации устранят проблемы с отводом воды с дорог в Пензе в рамках гарантийных обязательств. Об этом вице-мэр Юрий Ильин доложил главе администрации города Виктору Кувайцеву.

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«В ходе реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» восстановлено около 1 тыс. ливнеприемных колодцев. Там, где нет ливневок, поднимали профиль дороги для осуществления естественного отвода воды до сетей действующей канализации. Прошедшие дожди обнаружили проблемные участки. Все выявленные недостатки будут ликвидироваться подрядчиками в рамках гарантийных обязательств», — сказал он в ходе объезда дорог в четверг, 7 сентября.

В частности, после дождей проблема отвода воды возникла на пересечении улиц Германа Титова и Кирпичной.

По словам и.о. начальника департамента ЖКХ Пензы Дениса Леонтьева, ее поможет решить фрезеровка полотна и выполнение односкатного уклона профиля дороги.

Также частично в воде оказалась улица Антонова.

Как пояснил начальник управления капитального строительства Пензы Игорь Умнов, чтобы вода не скапливалась в заездном кармане возле школы №77, подрядная организация проведет фрезеровку и шлифовку участка.

«Устройство асфальтобетонного валика на съезде около школы и прочистка дренажного колодца на территории общеобразовательного учреждения позволят ограничить доступ водного потока», — добавил он.

В завершение объезда Виктор Кувайцев поручил Юрию Ильину лично контролировать этот процесс.

«Важно сохранить дорожное полотно, обеспечить безопасность и комфорт для горожан. Мы благодарны жителям, которые сообщают о проблемных участках и тем самым помогают оперативно устранить выявленные недочеты», — цитирует мэра пресс-служба администрации Пензы.