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В Пензенской области на всех задействованных в выборах объектах будут дежурить спасатели

10:13 | 08.09.2017 | Общество

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Пенза, 8 сентября 2017. PenzaNews. Личный состав главного управления МЧС России по Пензенской области и подчиненных учреждений будет дежурить на всех объектах, задействованных в проведении выборов депутатов Законодательного собрания региона в предстоящее воскресенье, 10 сентября.

В Пензенской области на всех задействованных в выборах объектах будут дежурить спасатели

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщается на сайте ведомства, в настоящее время на учет взято 964 объекта, на которых расположено 1 тыс. 102 избирательных участка.

На объектах проведено 3 тыс. 856 профилактических мероприятий, в том числе 964 тренировки по эвакуации людей.

С должностными лицами, непосредственно задействованными в организации и проведении избирательной кампании, и членами избирательных комиссий проведены инструктажи о мерах пожарной безопасности, пожарно-тактические занятия и практические тренировки по отработке действий в случае возникновения пожара.

С 9.00 субботы, 9 сентября, до 9.00 понедельника, 11 сентября, для органов управления и сил постоянной готовности, главного управления МЧС России по Пензенской области и подчиненных учреждений установлен режим функционирования «Повышенная готовность».

Кроме того, создан межведомственный оперативный штаб по контролю за обстановкой на объектах, задействованных при проведении выборов, спланировано дежурство пожарных расчетов со специальной техникой, а также создан резерв подразделений для решения внезапно возникающих задач.
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