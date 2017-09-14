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В МЧС предупредили об ухудшении погоды в Пензенской области

09:23 | 14.09.2017 | Общество

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Пенза, 14 сентября 2017. PenzaNews. Усиление ветра до 18 метров в секунду ожидается в Пензенской области в течение четверга, 14 сентября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

В МЧС предупредили об ухудшении погоды в Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«При усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий, находиться в помещениях. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Если сильный ветер застал на улице, необходимо укрыться в подземных переходах или подъездах зданий», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе подчеркнули, что нельзя прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение кровельных материалов.

«Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам», — добавили в управлении.

В МЧС пояснили, что за пределами населенного пункта можно укрыться в дорожном кювете или ближайшем логу.
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