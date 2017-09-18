Анализ обращений на прямую линию губернатора будет завершен до 22 сентября Общество

Пенза, 18 сентября 2017. PenzaNews. Анализ обращений, поступивших на прямую линию губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, которая прошла 31 августа, будет завершен до пятницы, 22 сентября. Об этом сообщил начальник управления по работе с обращениями граждан и организаций правительства региона Николай Гудожников.

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«На этой неделе в пятницу будет подготовлена аналитическая справка по всем обращениям. Регистрация очень много заняла времени — 1 тыс. 200 обращений», — пояснил он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве региона в понедельник, 18 сентября.

Иван Белозерцев отметил, что если есть возможность, то нужно оказать помощь в решении проблемы каждого гражданина, а если нет, то нужно дать полную и обоснованную юридическую консультацию, а не ответить «двумя строками».

«Обращаю внимание министров, зампредов, глав муниципальных образований по обращениям — отписки я не приемлю и не терплю. […] Будете наказаны. Наша главная задача с вами, если люди обращаются на прямую линию к губернатору, разобраться в ситуации», — уточнил глава региона.