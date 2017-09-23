В Пензе отпраздновали 20-летие президентской программы подготовки кадров Общество

Пенза, 23 сентября 2017. PenzaNews. Торжественное мероприятие, посвященное 20-летию реализации президентской программы подготовки управленческих кадров состоялось в пензенской областном драматическом театре имени А.В. Луначарского в пятницу, 22 сентября.

Фото: Pnzreg.ru

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев отметил, что с каждым годом статус президентской программы возрастает, а квота ежегодного набора перевыполняется.

«Это происходит не из-за погони за показателями: мы сознательно расширяем участие в ней, понимая, что проведение экономических преобразований невозможно без вложения в человеческий фактор, без грамотных инициативных и творческих специалистов», — пояснил глава региона.

По его словам, более 65% выпускников реализовали проекты, разработанные в период обучения и стажировок, и открыли новые предприятия.

«46 выпускников работают в органах государственного и муниципального управления, возглавляют технопарк «Яблочков» и объединение бизнес-инкубаторов, центр кластерного развития, центр инноваций социальной сферы», — уточнил Иван Белозерцев.

Губернатор поблагодарил за плодотворную совместную работу и организацию стажировок немецкое общество по международному сотрудничеству и японский центр по развитию торгово-экономических связей.

«Проводимые вами стажировки, тренинги, биржи контактов содействуют развитию внешнеэкономических и деловых связей», — сказал он.

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Иван Белозерцев также отметил большой вклад в реализацию программы подготовки управленческих кадров представителей пензенского государственного университета, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

Президентская программа подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства реализуется в Пензенской области с 1997 года. На региональном уровне сформирована и действует система управления программой.

За 20 лет реализации государственного плана подготовки управленческих кадров обучение прошли 1 тыс. 186 руководителей высшего и среднего звена реального сектора экономики, социальной сферы области.