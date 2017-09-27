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В Москве Трошин и Ягов обсудили реконструкцию реабилитационного центра в Кичкилейке

09:34 | 27.09.2017 | Общество

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Пенза, 27 сентября 2017. PenzaNews. Заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов и глава регионального Минтруда Евгений Трошин приняли участие в совещании с директором финансового департамента министерства труда и социальной защиты РФ Светланой Привезенцевой.

В Москве Трошин и Ягов обсудили реконструкцию реабилитационного центра в Кичкилейке

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба Минтруда региона, основной темой рабочей встречи во вторник, 26 сентября, стало участие Пензенской области в 2018 году в федеральных целевых программах по строительству и реконструкции объектов системы социального обслуживания.

На базе социально-реабилитационного центра для детей и подростков в Кичкилейке планируется реализация проекта «Межрегиональный центр реабилитации несовершеннолетних».

В его рамках будет расширено число направлений работы с детьми с аутизмом и тяжелым поражением опорно-двигательного аппарата.

Также предусмотрено развитие материально-технической базы учреждения за счет строительства корпуса «Мать и дитя» на 34 места и водолечебницы, формирование родительской компетентности по взаимодействию с детьми, стимулирование участия некоммерческих организаций в предоставлении услуг по реабилитации.

Рабочий визит Олега Ягова и Евгения Трошина в Москву был однодневным, и они уже вернулись в Пензу.

Фоторепортаж

Реабилитационный центр в Кичкилейке

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин ознакомился с работой социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в Кичкилейке в ходе своего визита в Пензенскую область 21 июня.

Позже ему было передано письмо с просьбой о выделении из федерального бюджета около 100 млн. рублей на развитие учреждения. При этом губернатор поручил ответственным лицам актуализировать проектно-сметную документацию по строительству нового корпуса.

18 сентября губернатор Иван Белозерцев поручил замруководителя аппарата – начальнику управления по обеспечению деятельности губернатора Пензенской области Алексею Панину проработать проект распоряжения о наказании главы регионального Минтруда Евгения Трошина и зампреда облправительства Олега Ягова за задержку разработки документов.
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