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Прокуратура выявила нарушения в работе тира в пензенском ДДЮТ

09:54 | 29.09.2017 | Общество

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Пенза, 29 сентября 2017. PenzaNews. Прокуратура Ленинского района Пензы выявила ряд нарушений в работе стрелкового тира центра обучения «Кираса-МКТА», расположенного в здании дворца детского и юношеского творчества.

Прокуратура выявила нарушения в работе тира в пензенском ДДЮТ

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, к проверке были привлечены сотрудники силовых ведомств и специалист филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева.

«Проверкой установлено, что вопреки требованиям федерального законодательства об обороте гражданского и служебного оружия и патронов к нему в тире документация по учету и хранению оружия должным образом не велась, допускались нарушения при проведении учебных стрельб», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, техническая укрепленность тира не соответствовала требованиям ГОСТ для закрытых стрелковых тиров и защиты броневой и технической укрепленности, документация о соответствии необходимому уровню защиты отсутствовала.

«В адрес директора «Кирасы-МКТА» было внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Выявленные в ходе проверки нарушения устранены. Трое сотрудников привлечены к дисциплинарной ответственности», — добавила Светлана Артамонова.

Она отметила, что также информация о выявленных нарушениях была направлена начальнику управления Росгвардии по Пензенской области Игорю Белову.

«По результатам ее рассмотрения, руководитель «Кирасы-МКТА» привлечен к административной ответственности. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей. Постановление в законную силу не вступило», — резюмировала собеседница агентства.
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