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Иван Белозерцев поздравил представителей старшего поколения с Днем пожилых людей

08:23 | 01.10.2017 | Общество

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Пенза, 1 октября 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил ветеранов войны и труда, а также всех жителей региона старшего поколения с Днем пожилых людей, который отмечается в воскресенье, 1 октября.

Иван Белозерцев поздравил представителей старшего поколения с Днем пожилых людей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Этот праздник символизирует неразрывную связь поколений, напоминает о необходимости чуткого и бережного отношения к людям, за плечами которых опыт, знания и мудрость», — подчеркнул глава региона.

Он обратил внимание на то, что на долю престарелых людей выпала непростая доля — они сражались на фронтах Великой Отечественной войны и восстанавливали разрушенное народное хозяйство.

«Вы многое пережили, но во всех испытаниях сохранили то, чего порой не хватает молодым — надежду и веру в лучшее. Мы благодарны вам за все, что вы делали и продолжаете делать во имя будущего, за ратные и трудовые подвиги, за активную жизненную позицию, за неравнодушие к судьбе Пензенской области и России!» — сказал Иван Белозерцев.

Он пожелал пожилым людям, чтобы они были окружены теплом и заботой близких, а дети и внуки радовали их своими успехами.

«Здоровья, долголетия, благополучия, мира и добра!» — цитирует губернатора пресс-служба областного правительства.
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