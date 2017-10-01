Валерий Лидин поздравил пензенских пенсионеров с Днем пожилых людей Общество

Пенза, 1 октября 2017. PenzaNews. Председатель Законодательного собрания Пензенской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Валерий Лидин поздравил представителей старшего поколения с Днем пожилых людей, который отмечается в воскресенье, 1 октября.

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«Люди старшего поколения — это золотой фонд страны, хранители ее традиций. За плечами старшего, умудренного жизнью поколения много больших дел — победа в Великой Отечественной войне, созидательный труд ради будущего детей и внуков, ради любимой Родины», — отметил спикер регионального парламента.

Он добавил, что забота о пожилых является долгом каждого россиянина.

«Наши отцы и деды вправе рассчитывать на помощь и социальную поддержку государства, на нашу заботу и внимание. Дорогие ветераны! Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и долгих лет жизни», — цитирует Валерия Лидина пресс-служба Законодательного собрания Пензенской области.