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В Пензенской области ожидается резкое усиление ветра

12:59 | 05.10.2017 | Общество

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Пенза, 5 октября 2017. PenzaNews. Резкое усиление ветра, порывы которого могут достигать 20 метров в секунду, ожидается в Пензенской области в предстоящую пятницу, 6 октября. Об этом говорится в предупреждении об ухудшении погодных условий, опубликованном на сайте главного управления МЧС России по региону.

В Пензенской области ожидается резкое усиление ветра

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В нем также напоминаются правила безопасного поведения. В частности, если сильный ветер застал человека на улице, ему рекомендуется укрыться в подземных переходах или подъездах зданий.

Вместе с тем не следует находиться вблизи домов и других сооружений, так как повышается опасность падения шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам и деревьям.

Смертельно опасно во время сильных порывов ветра стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам.

За пределами населенного пункта целесообразно выйти из машины и укрыться в ближайшем дорожном кювете или логу.
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