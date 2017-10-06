Более 80 км федеральных трасс отремонтировано в Пензенской области Общество

Пенза, 6 октября 2017. PenzaNews. Ремонт трех участков федеральных трасс, проходящих по территории Пензенской области, завершен ФКУ «Поволжуправтодор».

Фото: m5-ural.ru

Как сообщает пресс-служба учреждения, на трассе М5 «Урал» работы по восстановлению изношенного дорожного покрытия выполнены в Нижнеломовском районе — на участке с 540 по 547 км, а также в Городищенском — с 662 по 678 км.

Кроме того, два участка общей протяженностью 34 км приведены в нормативное состояние на федеральной автодороге Р158 «Нижний Новгород — Саратов» в Иссинском районе — с 320 по 330 км, а также в Пензенском — с 416 по 440 км.

В границах Пензенского района дорожники отремонтировали участок с 240 по 251 км федеральной трассы Р208 «Тамбов — Пенза».

На всех объектах был выполнен комплекс мероприятий, включающий в себя восстановление дорожного полотна, пересечений и примыканий к трассе, а также укрепление обочин.

На отрезке со 179 по 194 км, расположенном на территории Белинского и Каменского районов, осуществлено устройство защитного слоя типа «Сларри Сил». Использование данной технологии позволяет восстановить эксплуатационные параметры верхних слоев дорожной одежды и устранить колейность.

Капитальный ремонт пяти участков федеральных дорог региона продолжается. В 2017 году работы будут завершены вблизи Пензы на трассах Р208 — с 272 по 278 км, а также М5 «Урал» — с 617 по 626 км.