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Более 80 км федеральных трасс отремонтировано в Пензенской области

09:10 | 06.10.2017 | Общество

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Пенза, 6 октября 2017. PenzaNews. Ремонт трех участков федеральных трасс, проходящих по территории Пензенской области, завершен ФКУ «Поволжуправтодор».

Более 80 км федеральных трасс отремонтировано в Пензенской области

Фото: m5-ural.ru

Как сообщает пресс-служба учреждения, на трассе М5 «Урал» работы по восстановлению изношенного дорожного покрытия выполнены в Нижнеломовском районе — на участке с 540 по 547 км, а также в Городищенском — с 662 по 678 км.

Кроме того, два участка общей протяженностью 34 км приведены в нормативное состояние на федеральной автодороге Р158 «Нижний Новгород — Саратов» в Иссинском районе — с 320 по 330 км, а также в Пензенском — с 416 по 440 км.

В границах Пензенского района дорожники отремонтировали участок с 240 по 251 км федеральной трассы Р208 «Тамбов — Пенза».

На всех объектах был выполнен комплекс мероприятий, включающий в себя восстановление дорожного полотна, пересечений и примыканий к трассе, а также укрепление обочин.

На отрезке со 179 по 194 км, расположенном на территории Белинского и Каменского районов, осуществлено устройство защитного слоя типа «Сларри Сил». Использование данной технологии позволяет восстановить эксплуатационные параметры верхних слоев дорожной одежды и устранить колейность.

Капитальный ремонт пяти участков федеральных дорог региона продолжается. В 2017 году работы будут завершены вблизи Пензы на трассах Р208 — с 272 по 278 км, а также М5 «Урал» — с 617 по 626 км.
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