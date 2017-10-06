Пензенский губернатор призвал активнее продвигать сшитую в школах продукцию Общество

Пенза, 6 октября 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев рекомендовал руководству школы имени Н.С. Прокина в селе Николо-Барнуки активнее продвигать швейную продукцию, которую делают ученицы, в ходе рабочей поездки в Сосновоборский район в пятницу, 6 октября.

Фото: Pnzreg.ru

В рамках своего визита глава региона, в частности, осмотрел класс технологии для девочек, где установлены швейные машины трех типов. Педагоги сообщили губернатору, что после окончания школы ученицы могут применить полученные навыки, придя работать на существующее в селе производство.

«Швейная отрасль развивается, ей нужен приток специалистов, поэтому мы поддерживаем школы и приобретаем для занятий хорошие швейные машины», — пояснил Иван Белозерцев.

Он отметил хорошие перспективы реализации сшитой в школе продукции, которая обладает невысокой ценой при высоком качестве.

«Она будет интересна многим бюджетным учреждениям — детским садам, больницам. Реализацией нужно заниматься. Это дополнительные деньги», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.