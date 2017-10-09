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Жителей Пензы пригласили на уникальную экскурсию по отделению Банка России

13:22 | 09.10.2017 | Общество

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Пенза, 9 октября 2017. PenzaNews. Жители и гости Пензы получили возможность побывать в здании отделения Волго-Вятского главного управления Центрального банка России, двери которого обычно закрыты для посетителей.

Жителей Пензы пригласили на уникальную экскурсию по отделению Банка России

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» главный эксперт учреждения по взаимодействию с общественностью и СМИ Галина Худякова, сделать это можно будет в рамках акции «День открытых дверей», которая состоится в предстоящую субботу, 14 октября, с 10.00 до 18.00.

«Посетители узнают об истории денег, правилах безопасного использования банковских карт, признаках платежеспособности банкнот и монет, познакомятся с кассовой и счетной техникой», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что гости смогут проверить деньги на подлинность с помощью детектора банкнот и получить ответы на интересующие вопросы.

«Все желающие также смогут прослушать лекции о грамотном финансовом поведении, проверить свои знания в викторине, разгадать ребусы и собрать «денежные» пазлы», — отметила Галина Худякова.

По ее словам, для участия в экскурсии необходимо предварительно записаться по телефону: +7 (8412) 63-90-39.
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