В Пензенской области объявлен конкурс эссе о присяжных Общество

Пенза, 12 октября 2017. PenzaNews. Конкурс сочинений на тему «Присяжные заседатели глазами детей» объявлен среди школьников Пензенской области.

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Его проводят областной суд, совет судей региона и пензенское управление судебного департамента при поддержке реготделения «Ассоциации юристов России».

Для творческих работ определено четыре темы «Присяжный заседатель на страже закона», «Каким должен быть присяжный заседатель?», «Особый взгляд на суд присяжных» и «Присяжные заседатели суда будущего».

Требования к оформлению работы и форма заявки, а также адрес электронной почты оргкомитета размещены на сайте Пензенского областного суда.

Среди учащихся до 9 класса и среди старшеклассников отдельно будут определены победители и призеры. Итоги конкурса будут озвучены 1 декабря.

Дипломы победителям вручат в торжественной обстановке, а лучшие работы опубликуют на сайтах облсуда и управления судебного департамента региона, а также в ведомственном журнале «Власть судебная в Пензенской области».

Победитель в каждой категории получит право принять участие в качестве присяжного в постановочном судебном заседании, организованном участниками школы права «Academia Legis», сообщает пресс-служба областного суда.