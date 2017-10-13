В Пензе провели рейд по заброшенным стройкам Общество

Пенза, 13 октября 2017. PenzaNews. Сотрудники администрации Первомайского района Пензы провели рейд по незавершенным объектам строительства с целью предупреждения несчастных случаев с подростками.

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В минувший четверг, 12 октября, они осмотрели территорию стройки на улице Попова, 38, рядом со школой №30, где около года назад погиб ребенок.

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После многочисленных обращений администрации района в адрес руководства компании «Мордовпромстрой», которая строила этот объект, было восстановлено ограждение входа на объект со стороны улицы Попова, однако из-за отсутствия охраны все еще возможен доступ на территорию как взрослых, так и детей.

Также проверяющие осмотрели очистные сооружения на улице Краснова, 45.

На момент их визита свободный доступ на объект отсутствовал, сообщает пресс-служба мэрии.