В Пензенской области проверят недобросовестных застройщиков Общество

Пенза, 16 октября 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев обратился в правоохранительные органы с просьбой провести проверку деятельности ряда недобросовестных застройщиков и привлечь виновных к ответственности, предусмотренной законодательством.

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«Люди вложили все свои денежные средства в будущее жилье, многие взяли кредиты, однако до сих пор не вселились в квартиры, за которые заплатили. Это абсолютно недопустимо. Застройщик, если он не сдает дома в обозначенные сроки без уважительной причины, должен нести ответственность за свои действия, в том числе и уголовную, когда речь идет о мошенничестве и обмане людей», — пояснил глава региона.

Губернатор отметил, что правительству Пензенской области необходимо активизировать работу по урегулированию сложных ситуаций и не допускать кризисных явлений.

«Эта работа должна быть предметной», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства региона.