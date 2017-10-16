16:08:04 Понедельник, 16 октября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

В Пензенской области проверят недобросовестных застройщиков

08:54 | 16.10.2017 | Общество

Печать

Пенза, 16 октября 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев обратился в правоохранительные органы с просьбой провести проверку деятельности ряда недобросовестных застройщиков и привлечь виновных к ответственности, предусмотренной законодательством.

В Пензенской области проверят недобросовестных застройщиков

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Люди вложили все свои денежные средства в будущее жилье, многие взяли кредиты, однако до сих пор не вселились в квартиры, за которые заплатили. Это абсолютно недопустимо. Застройщик, если он не сдает дома в обозначенные сроки без уважительной причины, должен нести ответственность за свои действия, в том числе и уголовную, когда речь идет о мошенничестве и обмане людей», — пояснил глава региона.

Губернатор отметил, что правительству Пензенской области необходимо активизировать работу по урегулированию сложных ситуаций и не допускать кризисных явлений.

«Эта работа должна быть предметной», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства региона.
Актуальное
Читайте также
Жителей домов на улице Тихой в Засечном ждет плановое отключение газа В Пензе прокуратура добилась блокировки аудиозаписи музыкальной группы
В Пензенской области зафиксирован спад заболеваемости РВИ Денис Айрапетян из Пензы вызван на сборы национальной команды по шорт-треку
В Пензе замдиректора колледжа осужден за взятку Под Кузнецком в 13 сельсоветах предстоит создать службы по вопросам похоронного дела
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама