Владимир Лысов назначен начальником УМВД России по городу Пензе Общество

Пенза, 17 октября 2017. PenzaNews. Полковник внутренней службы Владимир Лысов назначен начальником управления МВД России по городу Пензе.

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Как сообщает пресс-служба регионального УМВД России, в минувший понедельник, 16 октября, личному составу его представил замначальника ведомства – начальник полиции полковник Вадим Ковтун.

Ранее должность руководителя управления МВД России по городу Пензе занимал Алексей Зотов, который в настоящее время вышел на пенсию.

Владимир Владимирович Лысов родился 23 июня 1974 года в Тамале Пензенской области.

В 1996 году окончил Пензенский архитектурно-строительный институт по специальности инженер-строитель.

С октября 1996 года по апрель 1997 года работал стажером по должности участкового инспектора милиции отдела по организации работы участковых инспекторов ОВД Железнодорожного района Пензы.

С апреля 1997 по июнь 1998 года был участковым инспектором милиции отдела по организации работы участковых инспекторов ОВД Железнодорожного района Пензы.

С июня 1998 года по февраль 2000 года занимал должность инспектора группы кадров ОВД Железнодорожного района Пензы.

С февраля по июль 2000 года был старшим инспектором группы кадров ОВД Железнодорожного района Пензы.

С июля 2000 года по декабрь 2001 года работал инспектором отдела комплектования управления по кадровой и воспитательной работе управления внутренних дел Пензенской области.

До 2003 года занимал должность старшего инспектора отдела комплектования управления по кадровой и воспитательной работе УВД Пензенской области.

С февраля 2003 года до февраля 2005 года был старшим инспектором по особым поручениям отдела комплектования управления по кадровой и воспитательной работе УВД Пензенской области.

До января 2006 года был заместителем командира по кадровой и воспитательной работе отдельного батальона ДПС №1 ГИБДД УВД Пензенской области.

С января 2006 по май 2008 года работал заместителем начальника отдела – начальником отделения кадров ОВД Железнодорожного района Пензы.

С мая 2008 по июль 2009 года был главным инспектором зонального отделения инспекции штаба УВД по Пензенской области.

С июля 2009 года по июнь 2011 года занимал должность заместителя начальника УВД – начальника отдела по работе с личным составом управления внутренних дел по Пензе.

С июня 2011 года по январь 2015 года был замначальника УМВД России по городу Пензе.

С января 2015 года по 2016 год руководил управлением МВД России по городу Пензе.

С 2016 по 2017 год был начальником тыла УМВД России по Пензенской области.