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В Пензе в чемпионате профмастерства среди инвалидов «Абилимпикс» примут участие 50 человек

10:49 | 17.10.2017 | Общество

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Пенза, 17 октября 2017. PenzaNews. 50 человек примут участие в региональном чемпионате профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», который пройдет в Пензе с 18 по 20 октября. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

В Пензе в чемпионате профмастерства среди инвалидов «Абилимпикс» примут участие 50 человек

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Сопровождать и оценивать работы студентов и молодых специалистов будут 45 экспертов.

Площадками для проведения чемпионата станут пензенский агропромышленный колледж, базовый медицинский колледж Минздрава РФ, колледж информационных и промышленных технологий и колледж современных технологий переработки и бизнеса.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2017 году конкурс пройдет в восьми номинациях: «Фотография», «Поварское дело», «Администрирование баз данных», «Документационное обеспечение профессиональной деятельности», «Зубной техник», «Медицинский и лабораторный анализ», «Web-дизайн» и «Дизайн персонажей».

Пензенская область включилась в движение «Абилимпикс» в 2016 году. Конкурс проходил по семи компетенциям. По итогам чемпионата была сформирована команда региона, которая приняла участие во II национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс».

Выпускник пензенского базового медицинского колледжа Минздрава РФ Василий Пономаренко занял первое место в компетенции «Зубной техник» и стал участником IX международного фестиваля «Абилимпикс», проходившего во Франции в марте 2016 года.

Студентка пензенского агропромышленного колледжа Софья Федякина стала победителем I чемпионата профессионального мастерства среди инвалидов по слуху «DeafSkills» Приволжского федерального округа в компетенции «Фотография», который проходил в Казани в апреле 2017 года.

В том же месяце комиссией по сертификации при национальном комитете «Абилимпикс» были определены 67 центров компетенций, два из которых созданы на базе пензенского базового медицинского колледжа министерства здравоохранения РФ.
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