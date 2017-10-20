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Департамент ЖКХ Пензы обратится в суд, если не будет выплачен ущерб от рекламы дельфинария

08:31 | 20.10.2017 | Общество

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Пенза, 20 октября 2017. PenzaNews. Департамент ЖКХ Пензы обратится в Арбитражный суд Пензенской области, если руководство ООО «Московский дельфинарий» добровольно не возместит ущерб в размере около 80 тыс. рублей, причиненный несанкционированной расклейкой рекламы.

Департамент ЖКХ Пензы обратится в суд, если не будет выплачен ущерб от рекламы дельфинария

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе администрации Пензы, 27 сентября сотрудница дельфинария уже была оштрафована на 1 тыс. рублей за размещение афиш на шумозащитных экранах на проспекте Строителей.

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«В этот же день работники ООО «Московский дельфинарий» сняли информационные материалы. В результате этого был причинен ущерб муниципальному имуществу. В департаменте ЖКХ Пензы был составлен дефектный акт, согласно которому необходимы демонтаж поврежденных шумозащитных экранов и их облицовка сотовым поликарбонатом», — пояснили в мэрии.

В пресс-службе отметили, что из-за клея, обеспечившего жесткую сцепку напечатанной на бумаге рекламы с экранами, афиши были сняты вместе с поверхностным слоем шумозащитных сооружений, а некоторые объявления так и не удалось удалить полностью.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в минувшие выходные неподалеку от торгово-развлекательного центра «Коллаж» в Пензе, где располагается надувной шатер передвижного дельфинария, прошли пикеты в защиту животных. Их участники стремились обратить внимание общественность на жестокость использования дельфинов и других животных в развлекательных целях, негуманность содержания их в неволе, а также предать огласке вред, который их вылов наносит экологии.
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