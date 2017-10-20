В Пензенской области за 9 месяцев снято с реализации более 300 литров алкоголя Общество

Пенза, 20 октября 2017. PenzaNews. 45 партий алкоголя общим объемом 316 литров снято с реализации в Пензенской области за девять месяцев 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

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За этот период к ответственности за нарушения в сфере оборота алкогольной продукции привлечены 69 юридических и 257 должностных лиц. Общая сумма штрафов составила 2 млн. 370 тыс. рублей.

По решениям судов было конфисковано 263 литра алкогольной продукции на сумму более 95 тыс. рублей.

Нарушения при реализации алкогольной продукции были выявлены на 254 объектах, что составляет 85,8% от общего количества проведенных проверок.

Основными нарушениями стали неполная информация о товаре на ценниках, оборот продукции без товарно-сопроводительных документов, реализация спиртного в киосках и торговых объектах, находящихся в непосредственной близости от образовательных учреждений, продажа алкоголя с поддельными федеральными акцизными марками, нарушения требований технических регламентов.