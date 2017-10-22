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Сотрудники ГИМС активизировали профилактическую работу на пензенских водоемах

13:10 | 22.10.2017 | Общество

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Пенза, 22 октября 2017. PenzaNews. Сотрудники подразделений государственной инспекции по маломерным судам главного управления МЧС России по Пензенской области активизировали профилактическую работу по предупреждению происшествий на воде.

Сотрудники ГИМС активизировали профилактическую работу на пензенских водоемах

Фото: 58.mchs.gov.ru

За последнее время было зафиксировано несколько несчастных случаев. Так, в пятницу, 13 октября, в районе поселка Победа в реке утонул мужчина 1975 года рождения. Также зафиксированы факты гибели людей в водоемах Городищенского района и Пензы.

В ходе рейдов специалисты уделяют особое внимание рыбакам. Они напоминают им правила безопасности, разъясняют опасности падения в остывшую воду и предостерегают от выхода на лед, который вскоре появится на реках.

Отдельно специалисты предупреждают о запрете использования неисправных плавсредств, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Пензенской области.
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