В Пензе представят новые возможности для отдыха в Сочи Общество

Пенза, 23 октября 2017. PenzaNews. Презентация возможностей доступного отдыха в Сочи будет проведена для жителей Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

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«Я выразил пожелание [в ходе встречи с главой города Сочи Анатолием Пахомовым], чтобы он приехал со своими коллегами, сделал презентацию у нас в регионе, но предложения и варианты отдыха должны быть разумными. [...] Для большинства жителей нашего региона дорогие отели не по карману», — сказал Иван Белозерцев в ходе оперативного совещания в правительстве Пензенской области в понедельник, 23 октября.

Он поручил министру культуры и туризма региона Татьяне Курдовой связаться с коллегами из Сочи и оказать содействие в проведении презентации.

«Сотрудничество должно быть взаимовыгодным», — подчеркнул Иван Белозерцев.