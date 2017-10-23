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В Пензе представят новые возможности для отдыха в Сочи

09:32 | 23.10.2017 | Общество

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Пенза, 23 октября 2017. PenzaNews. Презентация возможностей доступного отдыха в Сочи будет проведена для жителей Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

В Пензе представят новые возможности для отдыха в Сочи

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Я выразил пожелание [в ходе встречи с главой города Сочи Анатолием Пахомовым], чтобы он приехал со своими коллегами, сделал презентацию у нас в регионе, но предложения и варианты отдыха должны быть разумными. [...] Для большинства жителей нашего региона дорогие отели не по карману», — сказал Иван Белозерцев в ходе оперативного совещания в правительстве Пензенской области в понедельник, 23 октября.

Он поручил министру культуры и туризма региона Татьяне Курдовой связаться с коллегами из Сочи и оказать содействие в проведении презентации.

«Сотрудничество должно быть взаимовыгодным», — подчеркнул Иван Белозерцев.
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