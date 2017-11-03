В Пензенской области 4 ноября порядок будут обеспечивать почти 600 человек Общество

Пенза, 3 ноября 2017. PenzaNews. Почти 600 человек будут задействованы в охране общественного порядка во время мероприятий в честь Дня народного единства, которые пройдут в Пензенской области в предстоящую субботу, 4 ноября.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии, от ведомства будут задействованы более 100 человек. При этом весь личный состав будет переведен на усиленный вариант несения службы.

По данным пресс-службы регионального управления МВД России, к обеспечению безопасности будут привлечены 340 сотрудников полиции и более 150 представителей общественных объединений правоохранительной направленности. Ожидается, что в торжествах, которые состоятся в 38 населенных пунктах, примут участие 14 тыс. человек.

Также полицейские будут обеспечивать порядок на мероприятиях, посвященных 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции, которые пройдут во вторник, 7 ноября.

Предполагается, что в акциях в шести населенных пунктах примут участие почти 3,5 тыс. человек.

В охране безопасности будут задействованы 95 сотрудников полиции, а также около 30 представителей общественности.