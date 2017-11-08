В Пензе изменят схему движения транспорта у «Глобуса» Общество

Пенза, 8 ноября 2017. PenzaNews. Специалисты разрабатывают новую схему организации дорожного движения в районе монумента «Глобус» в Пензе в связи с поправками в ПДД, касающимися проезда круговых перекрестков. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил заместитель директора департамента ЖКХ города Владимир Рузляев.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Сейчас разрабатывается схема дорожного движения, […] где примыкают улицы 8 Марта, Бекешская и Суворова. Первоочередной задачей является оборудовать этот перекресток, сделать схему организации дорожного движения и осуществить регистрацию», — пояснил собеседник агентства.

Владимир Рузляев добавил, что на других круговых перекрестках в Пензе — на улицах Минской, Урицкого и пересечении улиц Гагарина и Строителей — уже установлены необходимые дорожные знаки.

«На проспектах Победы и Строителей вводиться круговое движение не будет из-за различной интенсивности движения на подходах к перекресткам», — добавил замглавы департамента ЖКХ.

26 октября 2017 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства России, согласно которому правила дорожного движения дополнены новым пунктом. Он устанавливает приоритет проезда перекрестка с круговым движением. Предполагается, что это будет способствовать повышению безопасности и позволит увеличить пропускную способность улично-дорожной сети.

8 ноября поправки в ПДД вступили в силу. Теперь водитель, въезжая на перекресток равнозначных дорог, обозначенный знаком 4.3 «Круговое движение», обязан уступить машинам, которые уже следуют по нему. Если же перед кольцом установлены знаки приоритета или светофор, то движение осуществляется в соответствии с их требованиями.