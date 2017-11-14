В пензенской колонии №4 открыто кафе для осужденных Общество

Пенза, 14 ноября 2017. PenzaNews. Кафе для осужденных открыто на базе исправительной колонии №4 города Пензы. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН России.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Пензенской области

В ведомстве уточнили, что там реализуется продукция учреждений уголовно-исполнительной системы региона.

«Здесь можно приобрести готовые блюда — манты, пельмени, перец фаршированный, голубцы, кур-гриль. Также в кафе представлена хлебобулочная продукция. В ассортименте пирожки шести видов и фаршированные блинчики двух видов», — пояснили в управлении.

В пресс-службе отметили, что в кафе могут пообедать находящиеся на краткосрочном свидании осужденные, имеющие деньги на лицевых счетах.

«Реализация продукции собственного производства через кафе и магазины торгового профиля направлена на получение учреждениями УФСИН дополнительных доходов», — сказали в ведомстве.

Исправительная колония №4 расположена по адресу: Пенза, улица Молодогвардейская, 9.

Федеральное казенное учреждение является колонией строгого режима. Оно предназначено для содержания мужчин, впервые осужденных к наказанию в виде лишения свободы.