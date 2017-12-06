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Жителя Пензенской области поместят в психбольницу за насилие над юной родственницей

15:49 | 06.12.2017 | Общество

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Пенза, 6 декабря 2017. PenzaNews. Житель Колышлейского района Пензенской области будет направлен на принудительное лечение в медицинскую организацию специализированного типа, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, за насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней племянницы.

Жителя Пензенской области поместят в психбольницу за насилие над юной родственницей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В один из дней августа 2017 года мужчина 1990 года рождения находился в доме по месту жительства вместе со своей малолетней племянницей. В процессе общения он, используя беспомощное состояние потерпевшей, обусловленное ее малолетним возрастом, совершил в отношении девочки действия сексуального характера», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

По ее словам, в момент совершения преступления мужчина не осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий и не мог руководить ими.

«Решение суда не вступило в законную силу», — добавила собеседница агентства.
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