Константин Кравченко предложил избавить Пензенскую область от сквернословия Общество

Пенза, 19 декабря 2017. PenzaNews. Член бюро пензенского регионального совета партии «Яблоко» Константин Кравченко предложил ужесточить борьбу со сквернословием в общественных местах путем привлечения нецензурно выражающихся людей к административной ответственности.

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«Идете вы по улице, впереди вас не спеша идет молодая пара — парень и девушка, одеты со вкусом, смотреть приятно. По мере приближения к ним вы невольно начинаете слышать их разговор, который они, собственно, и не стараются скрыть. И тут ваши уши медленно, но верно начинают «вянуть». Если вы подумали, что они ругаются матом, то вы ошибаетесь. Они матом разговаривают», — отметил Константин Кравченко, выступая как представитель непарламентской партии на 4-й очередной сессии Законодательного собрания Пензенской области во вторник, 19 декабря.

Он напомнил, что во времена его юности грубое или нецензурное слово становилось поводом для осуждения со стороны общественности, в том числе сверстников.

«Сразу хочу сказать, что я далек от мысли, что современная молодежь такая уж плохая. Никак нет. Подавляющее большинство нашей молодежи — нормальные адекватные люди, и можно привести много примеров благородства, мужества и даже героизма. […] Чтобы испортить бочку меда, нужно не так уж много дегтя», — добавил представитель «Яблока».

По мнению Константина Кравченко, безнаказанность в малом создает атмосферу вседозволенности и подталкивает к более серьезным нарушениям.

«Давайте попробуем сделать Пензенскую область территорией, где не сквернословят, хотя бы в общественных местах, для начала хотя бы в областном центре. […] Тех, кто уже активно использует ненормативную лексику, перевоспитать невозможно, да и не следует на это тратить усилий. На эту категорию граждан можно воздействовать только административным путем — штраф для них будет лучшим воспитателем, причем пока их пару раз не оштрафуют, они не поймут», — сказал он.

Представитель непарламентской партии обратил внимание на то, что сквернословие в общественном месте расценивается как мелкое хулиганство, за которое предусмотрен штраф от 500 до 1 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток, однако стражи порядка, по его словам, обычно игнорируют такие правонарушения.

«Чем тщательнее наши правоохранительные органы будут пресекать, а суды наказывать за мелкие нарушения, тем меньше будет более серьезных нарушений общественного порядка», — предположил Константин Кравченко.