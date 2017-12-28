Более 340 тыс. пензенских пенсионеров получат с 1 января прибавку к страховой пенсии Общество

Пенза, 28 декабря 2017. PenzaNews. Страховые пенсии 342 тыс. неработающих пенсионеров в Пензенской области будут увеличены на 3,7% с 1 января 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба отделения Пенсионного фонда России по региону.

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Размер фиксированной выплаты после индексации вырастет с 4 тыс. 805 рублей до 4 тыс. 983 рублей в месяц. Стоимость пенсионного балла увеличится до 81 рубля 49 копеек.

Таким образом, средний размер страховой пенсии по старости вырастет до 12 тыс. 954 рублей.

Кроме того, с 1 апреля 2018 года произойдет увеличение государственных, в том числе социальных, пенсий на 4,1% как работающим, так и неработающим пенсионерам. В Пензенской области это коснется более 46 тыс. человек. В среднем пенсии увеличатся на 130 рублей, и с 1 апреля их средний размер составит 9 тыс. 262 рубля.

26 тыс. получателям социальных пенсий, в том числе детям-инвалидам, потерявшим кормильца и сиротам, выплата будет увеличена с 1 апреля в среднем на 305 рублей.