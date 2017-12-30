В Пензенской области определены тарифы для пригородного железнодорожного транспорта Общество

Пенза, 30 декабря 2017. PenzaNews. Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области установило тарифы на услугу по перевозке пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории региона для АО «Башкортостанская ППК» и АО «Саратовская ППК» на 2018 год.

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Приказом №186 от 28 декабря, который подписала руководитель областного ведомства Наталья Клак, для АО «Башкортостанская ППК» с 1 января вводится в действие: экономически обоснованный тариф одной зоны в размере 60 рублей 73 копеек; тариф одной зоны на услугу по перевозке пассажиров и багажа, оплачиваемую гражданами — 22 рубля.

Согласно приказу №187, для АО «Саратовская ППК» установлены следующие значения: экономически обоснованный тариф одной зоны — 49 рублей 49 копеек; тариф одной зоны на услугу по перевозке пассажиров и багажа, оплачиваемую гражданами при осуществлении поездок — 22 рубля.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в управлении по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, экономически обоснованные тарифы были рассчитаны исходя из объема вагоно-километров, указанного в допсоглашениях к договорам на организацию транспортного обслуживания населения: для «Саратовской ППК» — более 813 тыс. вагоно-км; для «Башкортостанской ППК» — свыше 1 млн. 651 тыс. вагоно-км.

В ведомстве добавили, что экономически необоснованные и документально неподтвержденные расходы при расчетах были исключены.

«Сумма средств из бюджета Пензенской области на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на пригородные перевозки, предусмотрена в размере: для АО «Башкортостанская ППК» — 112 млн. 849 тыс. рублей, для АО «Саратовская ППК» — 29 млн. 145 тыс. рублей», — сказали в управлении.