EN
11:43:01 Суббота, 13 января
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

Пензенские педагоги отмечены на федеральном уровне за инновации в образовании

10:30 | 13.01.2018 | Общество

Печать

Пенза, 13 января 2018. PenzaNews. Три педагога из Пензенской области отмечены по результатам всероссийского конкурса «Мои инновации в образовании».

Пензенские педагоги отмечены на федеральном уровне за инновации в образовании

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Дипломов III степени удостоены представители школы №36 города Пензы — заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель начальных классов Оксана Исаева и учитель химии и биологии Елена Афтаева, которые вошли в число лучших в номинации «Образовательные технологии».

Кроме того, диплом III степени заслужила учитель химии и биологии школы села Богословка Елена Бабина, которая отмечена в категории «Творческое развитие обучающихся».

Конкурс «Мои инновации в образовании» организован Всероссийским педагогическим собранием. Он направлен на выявление инициаторов педагогических инноваций и распространение лучшего опыта на уровне региона и страны.

В 2017 году состязание впервые проводилось в два этапа — региональный и федеральный.

На федеральный было направлено свыше 300 разработок и проектов из 58 субъектов РФ в номинациях «Образовательные технологии», «Воспитательная работа», «Творческое развитие обучающихся» и «Управление образовательным процессом». Из Пензенской области на федеральный этап поступило семь работ.

Церемония награждения победителей конкурса состоится в Москве в феврале 2018 года.
Актуальное
Читайте также
В Пензенской области произведено 300 тыс. тонн сахара-песка Мэр поздравил пензенских журналистов с Днем российской печати
Пензенские боксеры поборются за награды первенства ПФО Пензенский губернатор поздравил журналистов с Днем российской печати
В Пензенской области подвели предварительные итоги рейтинга школ Дело завели на жительницу пензенского села за ложь при получении кредита на 3 тыс. рублей
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
adriver