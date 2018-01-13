Пензенские педагоги отмечены на федеральном уровне за инновации в образовании Общество

Пенза, 13 января 2018. PenzaNews. Три педагога из Пензенской области отмечены по результатам всероссийского конкурса «Мои инновации в образовании».

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Дипломов III степени удостоены представители школы №36 города Пензы — заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель начальных классов Оксана Исаева и учитель химии и биологии Елена Афтаева, которые вошли в число лучших в номинации «Образовательные технологии».

Кроме того, диплом III степени заслужила учитель химии и биологии школы села Богословка Елена Бабина, которая отмечена в категории «Творческое развитие обучающихся».

Конкурс «Мои инновации в образовании» организован Всероссийским педагогическим собранием. Он направлен на выявление инициаторов педагогических инноваций и распространение лучшего опыта на уровне региона и страны.

В 2017 году состязание впервые проводилось в два этапа — региональный и федеральный.

На федеральный было направлено свыше 300 разработок и проектов из 58 субъектов РФ в номинациях «Образовательные технологии», «Воспитательная работа», «Творческое развитие обучающихся» и «Управление образовательным процессом». Из Пензенской области на федеральный этап поступило семь работ.

Церемония награждения победителей конкурса состоится в Москве в феврале 2018 года.