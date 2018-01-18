В Пензенской области оборудовано 40 купелей Общество

Пенза, 18 января 2018. PenzaNews. 40 купелей оборудовано в Пензенской области к празднику Крещения в соответствии со всеми правилами безопасности. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

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В ведомстве уточнили, что три из них расположено в черте Пензы — на территории гостиничного комплекса «Русская охота», на пруду в микрорайоне Заря и на реке Суре в районе улицы Рылеева.

«В ночь на 19 января в оборудованных для крещенских купаний местах будет обеспечено дежурство медиков, спасателей, сотрудников МЧС и представителей органов местного самоуправления», — сказали в пресс-службе, добавив, что также будут задействованы сотрудники органов внутренних дел.

В управлении МЧС призвали всех граждан, которые намерены принять участие в крещенских купаниях, соблюдать правила безопасности.