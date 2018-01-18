EN
12:25:37 Четверг, 18 января
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

В Пензенской области оборудовано 40 купелей

10:19 | 18.01.2018 | Общество

Печать

Пенза, 18 января 2018. PenzaNews. 40 купелей оборудовано в Пензенской области к празднику Крещения в соответствии со всеми правилами безопасности. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

В Пензенской области оборудовано 40 купелей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ведомстве уточнили, что три из них расположено в черте Пензы — на территории гостиничного комплекса «Русская охота», на пруду в микрорайоне Заря и на реке Суре в районе улицы Рылеева.

«В ночь на 19 января в оборудованных для крещенских купаний местах будет обеспечено дежурство медиков, спасателей, сотрудников МЧС и представителей органов местного самоуправления», — сказали в пресс-службе, добавив, что также будут задействованы сотрудники органов внутренних дел.

В управлении МЧС призвали всех граждан, которые намерены принять участие в крещенских купаниях, соблюдать правила безопасности.
Актуальное
Читайте также
В Пензе пять многоквартирных домов остались без воды Под Пензой «ВАЗ» ночью вылетел в кювет, водитель погиб
Более 200 пензенских бойцов Росгвардии будут нести дежурство в крещенскую ночь В Пензе на базе городской поликлиники впервые появился компьютерный томограф
В Сосновоборске обнаружен труп мужчины, числившегося пропавшим без вести Пензенские подразделения МЧС получили новую технику
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама