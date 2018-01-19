EN
12:32:13 Пятница, 19 января
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

Крещенские купания в Пензенской области прошли без происшествий

10:15 | 19.01.2018 | Общество

Печать

Пенза, 19 января 2018. PenzaNews. Крещенские купания, специально для которых по всей Пензенской области на водоемах было оборудовано 40 купелей, прошли без происшествий. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

Крещенские купания в Пензенской области прошли без происшествий

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Было организовано дежурство спасателей, медиков, полиции, представителей органов местного самоуправления и других служб. Всего в обеспечении безопасности приняли участие более 370 человек, было задействовано 100 единиц техники», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что в главном управлении МЧС России по Пензенской области действовал межведомственный оперативный штаб, куда поступала информация из муниципальных образований.

Для удобства жителей в местах купаний работала полевая кухня, были установлены палатки, где можно было согреться.
Актуальное
Читайте также
Мошенник выманил у жителя Нижнего Ломова почти четверть миллиона рублей Владелец собаки, укусившей ребенка в Пензе, заплатит 20 тыс. рублей
В Пензе кредитную организацию оштрафовали за давление на должницу «Ростелеком» продлил акцию по подключению услуги «Умный дом. Видеонаблюдение»
По факту махинации с продажей топлива в Чаадаевке возбуждено дело Анкетирование пациентов поможет скорректировать работу скорой помощи в Пензенской области
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама