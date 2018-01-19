Крещенские купания в Пензенской области прошли без происшествий Общество

Пенза, 19 января 2018. PenzaNews. Крещенские купания, специально для которых по всей Пензенской области на водоемах было оборудовано 40 купелей, прошли без происшествий. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

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«Было организовано дежурство спасателей, медиков, полиции, представителей органов местного самоуправления и других служб. Всего в обеспечении безопасности приняли участие более 370 человек, было задействовано 100 единиц техники», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что в главном управлении МЧС России по Пензенской области действовал межведомственный оперативный штаб, куда поступала информация из муниципальных образований.

Для удобства жителей в местах купаний работала полевая кухня, были установлены палатки, где можно было согреться.