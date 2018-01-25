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Владелец «Mercedes-Benz» добился компенсации за поломку из-за ямы на пензенской трассе

08:47 | 25.01.2018 | Общество

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Пенза, 25 января 2018. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения решение, которым удовлетворены требования жителя Кемеровской области к ООО «Строительная компания «Виадук» о взыскании убытков, полученных из-за ямы на мосту.

Владелец «Mercedes-Benz» добился компенсации за поломку из-за ямы на пензенской трассе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В своем иске мужчина указал, что 7 ноября 2016 года на автодороге М5 «Урал» в районе села Архангельского он, управляя автомобилем «Mercedes-Benz», совершил наезд на яму, которая находилась в центре проезжей части, в зоне деформационного шва мостового сооружения. Было темное время суток, моросил дождь, горели не все фонари. В пределах света фар автомобиля ямы на дороге он не увидел. Его автомобиль двигался со скоростью примерно 80 км/ч, когда он почувствовал удар в нижнюю часть машины, снизил скорость, немного проехав, увидел, что лампочка показателя масла загорелась, и остановился», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

По ее словам, из-за повреждения двигателя владелец иномарки вынужден был эвакуировать транспортное средство с места ДТП в Самару, где в тот период проживал.

«Мужчина просил суд взыскать с ответчика причиненные убытки, понесенные им расходы по оплате экспертизы, услуг эвакуатора, судебные издержки. Представитель компании с иском не согласился. По его мнению, авария произошла по вине самого водителя, который превысил скорость, повреждения автомобиля могли образоваться в результате наезда на иное препятствие, а не на яму», — отметила собеседница агентства.

Наталья Быченкова уточнила, что суд посчитал причиной ДТП именно состояние проезжей части, содержать которую должна была компания «Виадук».

«В результате суд вынес решение о взыскании с ответчика 140 тыс. рублей в счет возмещения убытков, почти 30 тыс. рублей за восстановительный ремонт автомобиля, более 11 тыс. рублей за услуги эвакуатора, эксперта и судебные расходы», — добавила пресс-секретарь областного суда.
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