Уровень преступности в Пензенской области в 1,5 ниже, чем в среднем по стране — Ковтун Общество

Пенза, 15 февраля 2018. PenzaNews. Уровень преступности в Пензенской области по итогам 2017 года оказался в 1,5 раза ниже, чем в среднем по России и по Приволжскому федеральному округу. Об этом сообщил и.о. начальника управления МВД РФ по региону Вадим Ковтун.

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«В прошедшем году нам удалось сохранить положительные тенденции по основным направлениям оперативно-служебной деятельности», — сказал он, выступая с отчетом за прошлый год на 6-й очередной сессии Законодательного собрания Пензенской области в четверг, 15 февраля.

Вадим Ковтун добавил, что сократилось общее количество зарегистрированных преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких.

«При этом массив числа поступивших заявлений и сообщений о происшествиях и преступлениях увеличился на 15%, превысил 270 тыс. и оказал влияние на повышение объемов работы следователей, дознавателей и участковых уполномоченных полиции», — сказал он.