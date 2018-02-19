Экспертизу документов на ремонт площади Ленина в Пензе завершат к концу недели Общество

Пенза, 19 февраля 2018. PenzaNews. Экспертиза документации на ремонт площади имени В.И. Ленина в Пензе будет завершена к концу текущей недели. Об этом сообщил руководитель регионального центра государственной экспертизы и ценообразования в строительстве Андрей Сакмаев в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 19 февраля.

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Он уточнил, что документы поступили в учреждение в минувшую среду, 14 февраля.

В свою очередь губернатор Иван Белозерцев обратил внимание на то, что необходимо предусмотреть отведение воды с центральной площади города.

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«Если делаем площадь, вкладываем деньги, значит, делать мы должны очень качественно, на хорошем уровне, чтобы после того, как мы отремонтируем, еще лет 20 этой площади не касались», — сказал глава региона.

Как отметил мэр Виктор Кувайцев, в рамках торгов по выбору подрядчика сформирован отдельный лот на укладку плитки на тротуарах в центре Пензы.

«У нас все тротуары в центральной части города, которые будут выполняться в плитке, уже в ближайшие дни будут на конкурсной процедуре, на торгах», — уточнил он.

В продолжение темы глава регионального Минстроя Александр Гришаев сообщил, что в Пензе в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году будет расширено семь дорог.