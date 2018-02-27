В Пензе начали работу выставки «Продмаркет» и «Весенняя ярмарка» Общество

Пенза, 27 февраля 2018. PenzaNews. Более 50 компаний представили свою продукцию на межрегиональных выставках «Продмаркет» и «Весенняя ярмарка», которые начали свою работу в центре хореографического искусства Пензы во вторник, 27 февраля.

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Как сообщил председатель торгово-промышленной палаты региона Владимир Подобед в ходе церемонии открытия, еще около 20 участников из разных субъектов федерации планируют приехать в ближайшие два дня, в том числе компания «Рыбак Камчатки», продукция которой — икра, соленая, копченая и вяленая рыба — вызвала живой интерес пензенцев на выставке в 2016 году.

«По числу заявок участников должно быть более 70, но, видимо, и погода внесла свои коррективы», — предположил он.

Владимир Подобед отметил, что на выставке традиционно представлена продукция предприятий из районов Пензенской области — алкоголь из Городищенского района, хлеб и молоко из Сердобского района, мясо птицы из Колышлея.

«Стало уже традицией, что здесь, на этой выставке, делает первые шаги малый бизнес, который ищет свои первые контакты, своих первых клиентов», — сказал глава областной ТПП.

Он уточнил, что география участников выставки традиционно широкая — есть предприятия из Липецка, Тамбова, Самары, Саратова, Нижнего Новгорода, Архангельской области, Алтайского края и Коми.

«На выставке работает аттестационная комиссия, которая оценивает качество продукции. Очень отрадно то, что мнение участников, посетителей и мнение дегустационной экспертной комиссии совпадают практически полностью. Разумеется, продукция, которая будет признана лучшей, будет оформлена и удостоена соответствующих наград», — сказал Владимир Подобед.

Также в ходе церемонии он вручил билеты новым членам торгово-промышленной палаты региона.

На ярмарках организованы дегустации различных продуктов, в частности, кондольских пельменей. Можно приобрести не только еду, но и одежду, изделия из дерева и другую продукцию, а также ознакомиться с деятельностью пензенских организаций, например, ОАО «Сельская здравница».

Выставки завершат свою работу в пятницу, 2 марта.