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Жителю Пензенской области назначено 14 суток ареста за побои

09:27 | 28.02.2018 | Общество

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Пенза, 28 февраля 2018. PenzaNews. Наказание в виде административного ареста на срок 14 суток назначено 32-летнему жителю Спасского района Пензенской области, который признан судом виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.1.1 КоАП РФ «Побои».

Жителю Пензенской области назначено 14 суток ареста за побои

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Спасского районного суда, ранее мужчина нанес ножом удар по тыльной стороне ладони отца, в результате чего тот получил телесные повреждения, которые расцениваются как не причинившие вреда здоровью.

«В судебном заседании мужчина вину в совершении административного правонарушения признал полностью. Он пояснил, что находился в состоянии алкогольного опьянения, а его отец стал предъявлять претензии по этому поводу, из-за чего между ними произошла ссора. В ходе нее сын взял на кухне нож, который направил в строну отца, а тот, защищаясь, поднял левую руку», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что ранее мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности против общественного порядка, он нигде не работает, злоупотребляет спиртными напитками и состоит на учете у нарколога.

«Постановление пока не вступило в законную силу», — уточнил представитель суда.
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