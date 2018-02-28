В Пензенской области с 25 марта по 23 апреля введут ограничение для грузовых машин Общество

Пенза, 28 февраля 2018. PenzaNews. Временное ограничение движения транспортных средств с грузом или без с превышением нагрузки на любую ось 4 тонны, следующих по автомобильным дорогам общего пользования регионального и межмуниципального значения Пензенской области, будет введено в период с 25 марта по 23 апреля. Соответствующий приказ подписал глава областного Минстроя Александр Гришаев.

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Как отмечается в документе, данная мера вводится с целью обеспечения сохранности автодорог в период распутицы, когда снижается несущая способность их конструктивных элементов.

Ожидается, что с целью проверки соблюдения ограничений на дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения ежедневно будут работать передвижные пункты весового контроля.