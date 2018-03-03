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Здания под ясли начнут строить в 2018 году в Пензе, селе Неверкино и Пензенском районе

09:49 | 03.03.2018 | Общество

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Пенза, 3 марта 2018. PenzaNews. Возведение зданий под ясли для детей в возрасте до трех лет будет начато в 2018 году в Пензе, селе Неверкино и Пензенском районе. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

Здания под ясли начнут строить в 2018 году в Пензе, селе Неверкино и Пензенском районе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Важно — и президент РФ [Владимир Путин] об этом неоднократно говорил — создать условия для нашей молодежи, для повышения демографии, для того, чтобы молодые мамы могли реализоваться», — сказал он в ходе посещения нового корпуса школы в Верхнем Ломове совместно с главой Минобрнауки РФ Ольгой Васильевой в минувшую пятницу, 2 марта.

Как сообщает пресс-служба облправительства, также рассматривается возможность выкупа встроенных помещений в новостройках, реконструкции и капремонта существующих зданий, возведения пристроев.

Планируется, что группы для детей младше трех лет появятся в детсадах Пензы — на улицах Измайлова, Антонова, Депутатской, Рахманинова, Ладожской, Лазо, 65-летия Победы, а также селе Засечном, Кузнецке, Заречном и других населенных пунктах.
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