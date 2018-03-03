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Пензенская область договорилась о сотрудничестве в сфере занятости с двумя субъектами РФ

15:19 | 03.03.2018 | Общество

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Пенза, 3 марта 2018. PenzaNews. Министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Евгений Трошин подписал с двумя субъектами РФ — Оренбургской областью и Санкт-Петербургом — соглашения о сотрудничестве в сфере занятости населения, трудовых и иных связанных с ними отношений.

Пензенская область договорилась о сотрудничестве в сфере занятости с двумя субъектами РФ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Будет организовано взаимодействие в решении актуальных задач в сфере занятости населения, в том числе по повышению мобильности трудовых ресурсов, качества и доступности государственных услуг», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального Минтруда.

В ведомстве пояснили, что в рамках достигнутых договоренностей стороны будут информировать друг друга о тематических мероприятиях и делегировать делегации на них, знакомить партнеров с ситуацией на рынке труда, а также обмениваться опытом.

«Данные соглашения станут основой для разработки между Пензенской областью, Санкт-Петербургом и Оренбургской областью совместных проектов, планов мероприятий по обозначенным направлениям сотрудничества», — добавили в пресс-службе.
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