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Сотрудники пензенского правительства поздравили женщин песней в собственном исполнении

09:58 | 08.03.2018 | Общество

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Пенза, 8 марта 2018. PenzaNews. Сотрудники правительства Пензенской области поздравили женскую часть коллектива с Международным женским днем, который отмечается в четверг, 8 марта, исполнив песню.

Сотрудники пензенского правительства поздравили женщин песней в собственном исполнении. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Специально к первому празднику весны был создан мужской вокально-инструментальный ансамбль, который подготовил музыкальный подарок, посвященный самым обаятельным и привлекательным!» — написал зампред правительства региона Олег Ягов на своей странице в Facebook.

Он отметил, что, в частности, на ударных инструментах сыграл председатель правительства Пензенской области Николай Симонов.

Свое сообщение Олег Ягов проиллюстрировал записью номера, который мужчины продемонстрировали в круглом зале правительства. Они исполнили песню «Клен» ансамбля «Синяя птица».
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