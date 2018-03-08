Сотрудники пензенского правительства поздравили женщин песней в собственном исполнении Общество

Пенза, 8 марта 2018. PenzaNews. Сотрудники правительства Пензенской области поздравили женскую часть коллектива с Международным женским днем, который отмечается в четверг, 8 марта, исполнив песню.

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«Специально к первому празднику весны был создан мужской вокально-инструментальный ансамбль, который подготовил музыкальный подарок, посвященный самым обаятельным и привлекательным!» — написал зампред правительства региона Олег Ягов на своей странице в Facebook.

Он отметил, что, в частности, на ударных инструментах сыграл председатель правительства Пензенской области Николай Симонов.

Свое сообщение Олег Ягов проиллюстрировал записью номера, который мужчины продемонстрировали в круглом зале правительства. Они исполнили песню «Клен» ансамбля «Синяя птица».