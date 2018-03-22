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«Автодорога» продолжит реконструкцию улицы Антонова в Пензе

10:25 | 22.03.2018 | Общество

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Пенза, 22 марта 2018. PenzaNews. Управление капитального строительства Пензы в лице начальника Игоря Умнова заключило с организацией «Автодорога», возглавляемой Татьяной Недопекиной, муниципальный контракт на продолжение работ по реконструкции улицы Антонова на сумму 90 млн. 971 тыс. 410 рублей.

«Автодорога» продолжит реконструкцию улицы Антонова в Пензе

Фото: Penza-gorod.ru

При этом 45 млн. 485 тыс. 705 рублей на эти цели предусмотрено в федеральном бюджете, а еще столько же в городском и областном — по 22 млн. 742 тыс. 852 рубля.

Заявка данной компании стала единственной на объявленный в начале февраля электронный аукцион.

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Дата завершения работ по контракту — 15 октября 2018 года.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе администрации Пензы, следующий этап реконструкции улицы Антонова будет выполняться в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

«В результате реконструкции на четвертом и пятом этапах будет произведено обустройство двухполосного движения — по одной в каждую сторону, тротуаров, зеленой зоны, парковки автомобильного транспорта в районе завода, конечного остановочного пункта для городского транспорта, наружного освещения, разметки, знаков, светофоров. Водоотведение с территории дороги планируется обеспечить в сети ливневой канализации», — пояснили в мэрии.
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