В связи с трауром в Пензе отменены развлекательные мероприятия Общество

Пенза, 28 марта 2018. PenzaNews. Развлекательные мероприятия отменены в Пензе в день национального траура, 28 марта, в связи с пожаром в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово, в результате которого погибли более 60 человек.

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В частности, запланированные на этот день выступления отменило учреждение культуры «Пензаконцерт». На сайте сообщается, что билеты можно вернуть в кассу.

Спектакль «Примадонны» в драматическом театре имени А.В. Луначарского перенесен на 18.00 субботы, 31 марта.

В детском парке и в парке культуры и отдыха имени В.Г. Белинского вместо игровых программ «Весенняя фантазия», «Солнечные капельки» и «Каникулы, веселая пора» пройдут акции «Береги себя!», на которых юным жителям города напомнят правила поведения в чрезвычайных ситуациях.

В день национального траура в Пензе и по всей стране приспущены государственные флаги.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», крупный пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. На данный момент официально подтверждена гибель 64 человек, среди которых много детей.

В Кемеровской области в связи со случившимся был объявлен трехдневный траур.

Кроме того, вскоре после случившегося решение об объявлении траура в знак солидарности с жителями Кемерово было принято в ряде регионов страны, в том числе в Приморском крае, Рязанской и Брянской областях.

Впоследствии президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым 28 марта объявлено днем общенационального траура.