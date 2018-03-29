В Заречном снизят стоимость проезда на некоторых маршрутах Общество

Заречный, 29 марта 2018. PenzaNews. Стоимость проезда на некоторых маршрутах муниципального транспорта, в том числе на дачных, будет уменьшена в Заречном с 1 апреля. Соответствующее решение приняли депутаты собрания представителей города.

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В частности, цена проезда из Заречного до мебельного комбината «Лером» снизится с 36 до 12 рублей, а от КПП до предприятия — с 24 до 12 рублей. Таким же образом изменится стоимость билета из города и от контрольно-пропускного пункта до Ахунского переезда.

Из ЗАТО до Васильевки цена уменьшится с 42 до 34 рублей, для льготников без проездного — с 34 до 27 рублей, а для этой же категории граждан при его наличии — с 22 до 15 рублей.

Стоимость проезда от КПП-6 до Васильевки будет снижена с 30 до 22 рублей, а для льготников — с 22 до 15 рублей.

Цена поездки от «Лерома» и от Ахунского переезда до Пензы, которая ранее не была установлена собранием представителей, теперь определена в размере 24 рублей, сообщает управление общественных связей Заречного.

При этом примерно 1,5 месяца назад в городе подорожал проезд в маршрутных такси, в том числе до областного центра.