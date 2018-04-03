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В лопатинской больнице проведена учебная эвакуация пациентов

10:47 | 03.04.2018 | Общество

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Лопатино, 3 апреля 2018. PenzaNews. Действия персонала детского отделения лопатинской участковой больницы Пензенской области в случае пожара на третьем этаже здания отработаны в ходе учений, проведенных под руководством специалистов 31-й пожарно-спасательной части.

В лопатинской больнице проведена учебная эвакуация пациентов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По легенде, возгорание произошло в комнате дежурного врача.

Сотрудники медицинского учреждения организовали эвакуацию пациентов в соответствии с утвержденным планом, размещенном внутри здания.

Кроме того, с дежурным персоналом были отработаны пути и способы подачи огнетушащих веществ в очаг условного пожара.

Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Пензенской области, в ходе учений медицинским работникам напомнили правила использования огнетушителей.
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