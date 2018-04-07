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На четырех улицах Пензы запретят парковку

10:57 | 07.04.2018 | Общество

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Пенза, 7 апреля 2018. PenzaNews. Дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» будут установлены на участках четырех улиц Пензы.

На четырех улицах Пензы запретят парковку

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе администрации города, проверки показали, что припаркованные на полосе движения машины создают препятствия для проезда иного транспорта, уменьшая пропускную способность улиц и создавая предпосылки к совершению ДТП, а также мешают чистить снег.

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«Несмотря на неоднократные обращения к собственникам автомобилей с просьбой убрать с улиц транспортные средства, отклика на данные призывы нет», — отметили в мэрии.

В частности, остановка будет запрещена на улице Ударной — на участке улицы Воровского до улицы Литейной, на улице Минской — от улицы Ульяновской до дома №21 и на улице Клары Цеткин возле дома №63.

Кроме этого, соответствующие знаки установят на проспекте Победы в районе сквера 40-летия Победы и дома №6.
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