В Пензе 14 апреля простятся с Геннадием Ерошиным Общество

Пенза, 13 апреля 2018. PenzaNews. Церемония прощания с ветераном пензенского здравоохранения Геннадием Ерошиным состоится в конференц-зале областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко в предстоящую субботу, 14 апреля.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Минздрава Пензенской области, гражданская панихида пройдет с 11.00 до 12.00.

«По окончании церемонии состоится отпевание усопшего в Покровском архиерейском соборе на улице Чкалова», — добавили в ведомстве.

Геннадий Ерошин будет похоронен на Ново-Западном кладбище Пензы.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», заслуженный врач РСФСР Геннадий Ерошин скончался на 72-м году жизни в минувший четверг, 12 апреля.

В разные годы он работал главным врачом лопатинской центральной районной больницы, пензенской областной детской больницы имени Н.Ф. Филатова и возглавлял другие учреждения здравоохранения.

В 2010–2012 годах являлся заместителем председателя Законодательного собрания Пензенской области четвертого созыва.